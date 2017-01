UDI venter mer enn dobbelt så mange asylsøkere i år

UDI understreker at det knytter seg stor usikkerhet til prognosen som ble offentliggjort fredag. Effekten og omfanget av grensekontroll i EU og i europeiske land samt flyktningavtalen med Tyrkia er to sentrale faktorer som vil kunne påvirke prognosen.

Direktoratet opererer med et spenn på mellom 3.000 og 12.000 asylankomster i 2017, og mener det mest sannsynlige antallet er 7.000. I tillegg kommer 1.250 flyktninger og asylsøkere som Norge har forpliktet seg til å ta imot gjennom deltakelse i EUs relokaliseringsprogram. Dette er migranter som befinner seg i Italia og Hellas, og som ønsker beskyttelse i Europa.

I 2016 kom det til sammen 3.550 asylsøkere til Norge, inkludert 250 såkalte relokaliserte, anslår UDI.

«Migrasjonspotensialet er stort, og det er ingen informasjon som tyder på at potensielle asylsøkeres motivasjon for å emigrere er redusert. Vi legger derfor til grunn at antall migranter som ønsker seg til Europa er like stort som tidligere», skriver UDI i en pressemelding. (©NTB)