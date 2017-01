Svak nedgang på Oslo Børs

Flere av de mest omsatte selskapene bidro til nedgangen. Statoil gikk ned 0,9 prosent, DNB 0,5 prosent og Yara 0,7 prosent den første halvtimen etter åpning.

Vinneren fredag morgen var ålesundsrederiet Farstad Shipping, som løftet seg 34,3 prosent på kort tid.

Det var små bevegelser på de europeiske børsen på ukens siste handelsdag. I London gikk FTSE 100-indeksen opp 0,1 prosent, mens både CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt gikk ned 0,1 prosent.

Oljeprisene beveger seg oppover fra tidligere i uken. Fredag blir et fat nordsjøolje omsatt for 56,10 dollar på spotmarkedet, mens den amerikanske lettoljen handles for 53,73 dollar fatet. (©NTB)