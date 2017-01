Regjeringen vil konkurranseutsette undervisningsmidler

– Mye er bra i norsk høyere utdanning. Likevel er det mye som kan bli bedre, ikke minst for å forberede studentene på et samfunn og et arbeidsliv i omstilling, sier Røe Isaksen.

Fredag la han fram den lenge bebudede stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Kunnskapsministeren mener konkurranse om undervisningsmidler kan bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning. I dag blir undervisning stort sett finansiert gjennom rammebevilgningen til institusjonene, mens forskning i langt større grad er basert på nasjonal- og internasjonal konkurranse.

– Å vinne fram i Norges forskningsråd og EU gir forskere prestisje og noe å strekke seg etter. Vi ønsker å gjøre litt av det samme for utdanning, og derfor få på plass en bred nasjonal konkurransearena for utdanning, sier Røe Isaksen. (©NTB)