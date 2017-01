Rødgrønt flertall tross fall for Ap

Tross tilbakegangen er Arbeiderpartiet fortsatt suverent størst med en oppslutning på 35,3 prosent på målingen som er gjennomført av Ipsos. SV passerer sperregrensen og går fram 1,6 til 5 prosent. Senterpartiet gjør nok en god måling og går fram 1,2 til 8 prosent. Det gjør at de gamle regjeringskameratene til sammen ville fått 89 mandater om dette var valgresultatet. Dermed ville de hatt flertall i Stortinget for en regjering ledet av Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Også i dagens konstellasjon krymper det største partiet – Høyre er tilbake 0,4 til 22,9 prosent – mens partner Frp øker med 1,8 til 14,8 prosent. KrF er opp 0,9 til 4,9 og legger litt avstand mellom seg og sperregrensen. venstre faller derimot under grensen med 1,1, prosentpoengs nedgang til 3,7.

– Vi har levert over evne på alle faktorer vi blir målt på, og må vise folk at vi får gjort det vi sier at vi skal få gjort, samtidig som vi må vise hva vi har tenkt å få til i neste periode, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

MDG og Rødt er begge uforandret på henholdsvis 2,9 og 1,5 prosent.

Feilmarginen i målingen er mellom 1,5 og 3,3 prosentpoeng, så alle endringene ligger innenfor marginen. (©NTB)