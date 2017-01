Høyesterett skal avgjøre Monika-sakens videre gang

Tirsdag varslet Donatas Lukosevicius (34), som er dømt til 18 års forvaring i Monika-saken, at han ikke anker drapsdommen. Fredag meldte TV 2 at Lukosevicius har ombestemt seg og ønsker ny rettssak. Samtidig har han byttet advokat fra Aasmund Sandland til John Christian Elden.

– Han har ikke trukket sin anke, sier Elden til Dagbladet.

Gulating lagmannsrett avsa tirsdag kjennelse om at ankesaken i Monika-saken heves. Hevingskjennelsen var basert på et brev fra Sandland om at Lukosevicius trekker anken, et brev datert onsdag 18. januar, skriver Bergens Tidende.

Sandland sier til avisen at det ikke var tvil om at 34-åringen ville trekke anken da brevet ble sendt.

Gulating lagmannsrett opplyser fredag at «Hevingskjennelsen er som følge av tiltaltes anke ikke rettskraftig, og det vil være Høyesterett som avgjør saken» (©NTB)