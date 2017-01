Ap-nei til ny runde i kommunereformen

Arbeiderpartiet har sagt at de vil innvilge skilsmisse til eventuelt tvangssammenslåtte kommuner som måtte ønske dette. Høyres programkomité har varslet en ny runde med tvangssammenslåinger neste periode, mens Arbeiderpartiet går i motsatt retning.

– Vi mener man også i neste periode må stimulere til sammenslåinger det er behov for og som man ønsker, men det å nå skulle kaste kommunene i kvernen for en runde nummer to, vil jeg advare mot på det sterkeste, sier kommunalpolitisk talsmann Helga Pedersen (Ap) til Dagbladet.

Tidligere i uka meldte Aftenposten at det finnes et sted mellom 10 og 15 aktuelle kandidater til tvangssammenslåing blant norske kommuner.

I partiprogrammet som legges fram 6. februar går Arbeiderpartiet inn for å styrke kommuneøkonomien for å bedre de kommunale tjenestene. Samtidig vil de fortsette å stimulere til frivillige sammenslåinger ved å beholde reformstøtten, engangsstøtten og overgangsordningen hvor kommunene får beholde tilskudd i tjue år framover. I tillegg går de inn for et kompetanseløft i kommunesektoren.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sier fredag på Politisk kvarter at partiet har justert sitt syn på tvang i løpet av denne stortingsperioden. Han sier partiet er for at kommuner slår seg sammen for å løse oppgavene bedre, men at det må baseres på frivillighet. (©NTB)