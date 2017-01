Aktor: Overfallsvoldtekt bør straffes med fem og et halvt år

En 34 år gammel mann er tiltalt for å ha voldtatt en 24 år gammel kvinne i et boligområde på Lillestrøm natt til 21. mai i fjor.

Ifølge tiltalen ble kvinnen dyttet gjennom en hekk til en privat hage, der han holdt henne fast og voldtok henne, skriver Romerikes Blad. Han ble pågrepet samme dag. Mannen kom til Norge som asylsøker åtte måneder før hendelsen.

Kvinnen har opplevd saken som en stor belastning, og det har vært ekstra krenkende at mannen hevder at de to hadde frivillig sex, forteller hennes bistandsadvokat Gunhild Lærum. (©NTB)