Aftenposten beklager Kushner-omtale

12. januar skrev Aftenposten i en artikkel om Kushner at « ... jøden Kushner skal ha presset på for å få David M. Friedman som ny ambassadør i Israel.»

Det mosaiske Trossamfunn reagerte på formuleringen og ba om en beklagelse, skriver Minerva. Det har de nå fått. Aftenpostens nyhetsredaktør Tove Tveøy Strøm– Gundersen sier at avisa har sendt en beklagelse til Det mosaiske Trossamfunn.

– Dette er et begrep som også blir brukt i en antisemittisk kontekst. Det var ikke vår hensikt å skape den typen negative assosiasjoner. Vi har diskutert dette internt og kommet til at det er riktig å beklage ordbruken, sier Strøm– Gundersen.

Nyhetsredaktøren sier videre at de ikke konkluderer med at Kushners engasjement rundt Friedman skyldes at han er jøde, men at de mener at det ikke er uinteressant informasjon for deres lesere.

– Når Rick Santorum kjemper en kamp for strengere abortlover, informerer vi om at han er katolikk. Når Donald Trump har valgt å bruke sin svigersønn som en spiller i Midtøsten – og en av sakene Kushner rapporteres konkret å ha vært involvert i, er utnevnelsen av ny Israel-ambassadør – er det naturlig å nevne at han selv er en ortodoks jøde, sier Strøm-Gundersen. (©NTB)