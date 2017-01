Vurderer evakuering etter jordras i Nord-Trøndelag

Politiet i Nord-Trøndelag melder på Twitter at jordskredet er på 15 x 20 meter.

Ifølge Trønder-Avisa har skredet tatt med seg et naust som ligger kun 15 meter fra et bolighus der det bor seks personer. Politiet opplyser at bolighuset vurderes evakuert. Huseieren opplyser til avisa at en geolog er på vei til stedet.

– Han skal undersøke grunnen og vil beslutte om vi skal evakueres eller ikke, sier han.

Både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og kommunen er varslet. (©NTB)