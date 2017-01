Sverige vil ha lavmoms på ebøker

Her hjemme har bokbransjen ventet på en avklaring om momsfritak i flere år.

– Vi ble veldig overrasket over at regjeringen ikke kom med forslag om momsfritak for ebøker da de la fram statsbudsjettet i høst. Hvis regjeringen trenger enda et signal til for å legge fram dette i statsbudsjettet til høsten, har de fått det nå, sier administrerende direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen til NTB.

I dag er det 25 prosent moms på ebøker både i Norge og Sverige. Mens papirbøker er momsfrie i Norge, har svenskene 6 prosent moms på sine papirbøker.

Sverige er avhengig av at EU endrer sine regler før de kan legge fram et konkret forslag om å senke momsen. Ifølge Einarsson tyder alt på at EU kommer til å endre reglene i løpet av året.

– Finansministeren og jeg har gjort det klart at vi har gjort alle forberedelser, og vil gjennomføre dette så snart som mulig, sier den svenske kulturministeren Alice Bah Kuhnke til Sveriges Radio. (©NTB)