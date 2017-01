Sp setter rekord, får 9,3 prosent på meningsmåling

Ikke siden Sentio startet med politiske meningsmålinger for Dagens Næringsliv har Senterpartiet, som går fram med 1,3 prosentpoeng, samlet så mange stemmer som på januarmålingen. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker både ulvesaken og den vedvarende sentraliseringskritikken mot regjeringen som to suksessaker for distriktenes og bøndenes fremste politiske våpendrager.

Meningsmålingen er dårlig nytt for regjeringen av flere grunner. Ikke bare er SV på frammarsj – partiet øker med 1,5 prosentpoeng til 5,1 prosent – både Høyre og Fremskrittspartiet er på tilbaketog. Høyre svekker seg med 0,5 prosentpoeng til 22,8 prosent, mens regjeringspartneren går tilbake med hele 1,5 prosentpoeng til 12,1 prosent.

Når KrF og Venstre samler henholdsvis bare 5,4 (+0,6) og 4,3 (+0.9) prosent, får dagens samarbeidskonstellasjon bare 75 mandater, langt mindre enn de fire trenger for å sikre flertall i Stortinget.

Derimot ville Arbeiderpartiet, med sine 35,7 prosent (-1,1), hatt rent flertall sammen med sine rødgrønne venner – men også i en regjering utgått av Ap, Sp og KrF. Begge disse konstellasjonene ville fått 92 mandater samlet, godt over minimumsnivået for flertall, 85 mandater.

Miljøpartiet De Grønne og Rødt får henholdsvis 1,6 (-1,2) og 2,7 (+0,8) og er ute av Stortinget, begge to. (©NTB)