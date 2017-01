Sandberg innledet fiskerisamtaler med britene

Møtet fant sted i London.

– Storbritannia er vårt fjerde største marked. Det er helt avgjørende å sikre minst like god markedsadgang for norsk fisk etter brexit, og dette møtet var en god start. Vi er enige om at vi må unngå å komme i en situasjon hvor det blir uklarhet i hva som skjer etter brexit, sier Sandberg.

Han poengterer at norsk fisk er viktig for britiske forbrukere.

– Britenes nasjonalrett, fish & chips, er helt avhengig av import av norsk torsk og hyse. De siste årene ser vi også at britene for alvor har fått smaken på norsk laks, sier fiskeriministeren.

En annen viktig sak for Norge er fordeling av fiskekvoter. En britisk utmelding av EU vil endre det fiskeripolitiske kartet i Nordsjøen og Nordøstatlanteren, noe som igjen får konsekvenser for norske fiskere. (©NTB)