Rapport: Ny flyplass i Bodø vil koste inntil 5 milliarder

Avinor og de øvrige transportetatene gikk i sitt forslag til Nasjonal transportplan inn for å bygge ny lufthavn i Bodø. På oppdrag fra regjeringen har de nå utredet byggingen av en splitter ny flyplass i Bodø.

I sin rapport konkluderer Avinor med at ny lufthavn, inkludert banesystem, navigasjonsanlegg, terminalbygg og nødvendige fasiliteter, vil koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner. I kostnadene inngår ikke opprydding av miljøforurensning.

Fra Avinors side er det sett nærmere på investeringskostnader, gjennomføringsplan og hva som vil være Avinors egenandel i finansieringen. I tillegg har Forsvarsbygg sett nærmere på kostnadene knyttet til opprydding av den nåværende flyplassen.

Planen er å bygge den nye flyplassen 900 meter sør for den nåværende. Hovedbegrunnelsen for dette er at flyttingen vil frigjøre arealer som skaper en positiv utvikling for byen. Det er meningen at arealene etter flytting frigjøres til etablering av en ny bydel i Bodø.

– Den nye rapporten bekrefter at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det vil gi muligheter til å skape et innovativt og effektivt lufthavnkonsept med svært gode flyoperative forutsetninger. Dessuten vil flystøyen i byen bli betydelig redusert med den nye lufthavnen, sier konserndirektør Jon Sjølander i Avinor.