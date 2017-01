Oslo Ap ber om liberalisering for unge asylsøkere

Tirsdag vedtok representantskapet i Oslo Ap at stortingsgruppen må prioritere å avløse dagens ordning med en ny, skriver Dagsavisen.

Bakgrunnen er at stadig flere enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan får midlertidig oppholdstillatelse.

Tidsbegrenset oppholdstillatelse som ikke kan fornyes, er siden 2009 blitt gitt til mindreårige asylsøkere over 16 år som ikke har krav på beskyttelse. Tidligere har ikke dette vært vanlig praksis, selv om loven har åpnet for det, og i fjor fikk 316 ungdommer en slik tillatelse.

– Oslo Ap stiller seg bak asylforliket, som legger føringer for at Norge skal ha en streng, rettferdig, men også human asylpolitikk. Mange mener at den retorikken og praksis som er ført til nå, ikke er human, sier leder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti til Dagsavisen.

– Mange unge mennesker med beskyttelsesbehov har livet på vent, og det er en praksis vi ikke ønsker, sier Jacobsen. (©NTB)