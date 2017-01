Nordmenn hedres for å ha reddet jøder under krigen

De fire, Alf Tollef og Gerd Julie Bergljot Pettersen, Reidar Larsen og Rolf Alexander Syversen, blir hedret posthumt med medalje og hedersbetegnelsen Rettferdige blant nasjonene i en seremoni i Oslo rådhus Oslo torsdag.

Blant gjestene som er til stede, er statsminister Erna Solberg og Oslo-ordfører Marianne Borgen.

De fire blir hedret for operasjonen «Carl Fredriksens Transport», et kodenavn for organisert smugling av jøder over grensen til Sverige.

Gjennom seks hektiske uker greide Carl Fredriksens Transport å få rundt 1.000 flyktninger, av dem 358 jøder, over grensa. Det var den største enkeltstående redningsoperasjonen for flyktninger under andre verdenskrig i Norge.

Operasjonen startet 28. november 1942, to dager etter at tre av de fire deportasjonene fra Norge var gjennomført med i alt 577 jøder om bord i skipene. (©NTB)