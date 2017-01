Jordras, jernbanestans og stengte veier i nord

Flere ferjesamband i Nordland har vært stengt på grunn av uvær og sterk vind, men åpner ifølge Statens vegvesen i morgentimene torsdag.

Flere veistrekninger er stengt og har omkjøringer på grunn av flom, og i Troms og Finnmark revurderes rasfaren i morgentimene, etter at flere lokale veier har vært stengt det siste døgnet. Ifølge varsom.no er flomfaren i Nordland torsdag betydelig, mens det fremdeles er stor fare for våte flakskred i store deler av Nordland, Troms og Finnmark.

– Vårt inntrykk er at det dårlige været og all nedbøren er på vei tilbake. Men landskapet er mettet med vann, så folk bør fremdeles været klar over skredfare, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson ved Salten politidistrikt til NTB.

Politiet i Salten fikk melding 20 minutter etter midnatt fra en bilist på vei til Skjerstad i Bodø kommune om et leirras over fylkesvei 554 i Juvika. Beboere i bygdene Skjerstad og Breivik er fremdeles helt isolert.

– Det er et 30 meter bredt jordras over veien, der massene har revet med seg autovernet og trær. Det ligger ved bratt terreng, høyden på massene er tre til fem meter, sier operasjonsleder Nilsson. (©NTB)