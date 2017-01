Jensen returnerte klokkegave fra Cappelen

Opplysningen kom da aktor Kristine Schilling spurte Jensen om han hadde hatt noen interesse for klokker opp gjennom årene. Politimannen opplyste at han ved et tilfelle i 2009 hadde mottatt en eksklusiv Tag Heuer-klokke med en kvittering i hans eget navn under et møte med Cappelen.

– Det var en gave. Det kom som en overraskelse og jeg ble tatt litt på senga, sa Jensen.

– Jeg tenkte det var en påskjønnelse for det jeg hadde gjort for ham i alle disse årene, jeg ble litt perpleks, sa han videre.

Etter noen dager angret han på å ha mottatt gaven fra sin egen kilde og leverte den tilbake.

– Jeg hadde aldri tatt imot noe fra ham tidligere. Jeg bestemte meg for at det var dumt, så jeg leverte den tilbake, sa Jensen. (©NTB)