Jensen opprørt over aktors spørsmål: Er du frekk?

Aktor Kristine Schilling tok fram opplysningene om bokinntektene under den siste dagen av Spesialenhetens utspørring av Jensen i Oslo tingrett. Temaet var økonomien til den pensjonerte politimannen etter at han ble pågrepet i 2014.

Bøkene han har utgitt på Kagge forlag, har resultert i inntekter på om lag 375.000 kroner. Inntektene fra disse ble fordelt på to kontoer, forklarte Jensen: En som sto i hans navn og en annen som sto i søsterens navn, men som han også disponerte. Hensikten med den siste var at søsteren skulle ivareta at barna hans skulle arve pengene dersom han skulle komme til å ta sitt eget liv.

– Hvorfor gjorde du det, ville ikke barna dine arvet deg uansett? spurte Schilling.

Spørsmålet provoserte åpenbart Jensen, som hevet blikket mot aktor.

– Er du frekk? spurte han direkte. (©NTB)