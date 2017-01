Hevder drept 31-åring truet med å sprenge MC-klubbhus

31-åringen skal ha reagert kraftig etter at han ble kastet ut av MC-klubben. Ifølge VG, som referer fra bloggen MC- & gjengkriminalitet, som er drevet av tidligere MC-kriminelle og gjengmedlemmer, skal norsk-iraneren ha kommet med trusler etter å ha blitt kastet ut av klubben.

Han skal blant annet ha sendt bilder av en granat til medlemmer i klubben og truet med å sprenge klubbhuset. Angivelige kilder som blir referert på bloggen, hevder på sin side at avdøde har drapstruet flere høytstående medlemmer i klubben, og at han truet med å brenne ned klubbhuset.

Politiadvokat Jens Johannes Andenæs bekrefter overfor NTB at de fem siktede i drapssaken og avdøde har forbindelser til Rock Machine MC, og at politiet mener voldsdrapet i Asker har bakgrunn i en konflikt innad i dette miljøet.

To menn som er siktet for drap, er varetektsfengslet i fire uker, mens ytterligere tre menn, som er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til det, blir framstilt for varetektsfengsling ni Oslo tingrett fredag.

Ingen av de siktede erkjenner straffskyld.