Hansa Borg slipper kun til lokalt hos Rema 1000

Administrerende direktør Lars A. Midtgaard i Hansa Borg Bryggerier innkalte torsdag til pressekonferanse for å fortelle om resultatet av forhandlingene med Rema 1000.

– Vi har blitt en lokal leverandør. I fjor var vi til stede på hele Vestlandet. For 2017 har vi kommet til en forståelse med Rema at vi kun skal være i Bergen og Hordaland med et begrenset antall produkter, sier Midtgaard.

I 2015 solgte Hansa Borg 14,5 millioner liter av sine produkter gjennom Rema 1000. Nå regner bryggeriet med at tallet for 2017 blir ned mot 1 million liter.

I tillegg til at bergenserne skal få kjøpe Hansa-øl, blir enkelte produkter fra Borg bryggerier tilgjengelig i Østfold og enkelte fra CB (Christianssands Bryggeri) i Vest-Agder.

Bryggeriene har justert bemanningen noe den siste tiden, men har ifølge Midtgaard ingen konkrete planer om å nedbemanne eller permittere nå som følge av den store nedgangen. (©NTB)