Forsvarets største skip forsinket i ett år

Tidligst til høsten kan logistikkfartøyet KNM Maud leveres – ett år forsinket, skriver Teknisk Ukeblad. Skipet ligger fortsatt hos det kriserammede verftet Daewoo i Sør-Korea.

– Dette føyer seg inn i rekken av forsinkelser hos koreanske verft. Det er nesten blitt en vane, og da er det jo litt synd at man ikke tenkte på dette da kontrakten ble tildelt, sier bransjesjef Lars Gørvell-Dahl i Norsk Industri til fagbladet.

Det 181 meter lange fartøyet skulle egentlig leveres i september i fjor, men ble forsinket i noen måneder. Senest i forsvarsbudsjettet for inneværende år står det at skipet skal leveres tidlig i 2017, men nå opplyser Forsvarsmateriell at leveransen vil skje «medio høsten 2017».

– Verftet er inne i en vanskelig tid, i likhet med næringen for øvrig, og dette har påvirket framdriften i prosjektet. Forsvarsmateriell jobber for at fartøyet leveres så raskt som mulig, til avtalt pris og i henhold til spesifikasjon, fullt testet, skriver etaten.

KNM Maud er konstruert for etterforsyning på åpent hav under fart og skal bidra til at den norske marinen og NATOs flåtestyrker kan operere over lang tid i hjemlige og internasjonale farvann. Skipet blir Sjøforsvarets største noensinne. (©NTB)