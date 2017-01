Forbrukerrådet: – Mange har krav på prisavslag etter søppelkaoset

Selskapet Veireno overtok avfallshåndteringen i Oslo 1. oktober i fjor, og siden da har kommunen mottatt over 30.000 klager fra byens innbyggere. Mange steder har søpla hopet seg opp, og ikke blitt hentet på flere uker.

Forbrukerrådet mener at mange av innbyggerne som har blitt påført store ulemper på grunn av manglende henting av avfall over så lang tid, har rett på prisavslag fra kommunen, noe Oslo kommune så langt har avvist.

– Innbyggerne i kommunen kan ikke være forpliktet til å betale fullt ut for en tjeneste de ikke mottar, eller som er svært mangelfull, sier fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.

I praksis innebærer det at avfallsgebyret må reduseres eller bortfalle for dem som rammes i henhold til en konkret vurdering for den perioden avfallet ikke blir hentet.

Forbrukerrådet oppfordrer nå byråden til å revurdere standpunktet om ikke å gi prisavslag til innbyggerne som i sterk grad er rammet av kommunens mangelfulle henting av avfall. De ber også om møte med ansvarlig byråd for å diskutere saken. (©NTB)