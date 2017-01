Få fikk godkjent i test av brannslukningssprayer

Testen, som er utført av SP Fire Research på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, avdekket svært store forskjeller mellom produktene. Det skjedde til tross for at etiketten på beholderne ofte lover at slukningssprayene kan håndtere ethvert brannscenario.

– Vi er overrasket over at det var så store forskjeller mellom disse produktene. En så dårlig slukkeeffekt som enkelte av produktene viser, vil både gi en falsk trygghet for brukere og ikke minst undergrave tilliten til de bedre produktene, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Hun understreker at en slukningsspray ikke kan erstatte annet slukningsutstyr, og at de beste produktene i testen kun bør være et supplement.

Kun ett av de elleve produktene, som klarte å slukke fire av de fem brannene i testen, ble vurdert som «bra». Tre produkter ble vurdert som «akseptable», tre var «middels», mens fire produkter fikk vurderingen «bunn».

De dårligste produktene hadde nærmest ingen effekt på brannene de ble testet på. Én av sprayene virket til og med mot sin hensikt ved å forstørre en frityrbrann i stedet for å slukke den. (©NTB)