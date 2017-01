Utvalg dropper nordisk «statsborgerskap»

Utvalget ønsker likevel å fortsette diskusjonen om forslaget i Stockholm i april for å finne en løsning på de stengte dørene man kan møte når man krysser landegrensene i Norden, får NTB opplyst.

Én mulighet som ligger på bordet, er en felles e-identifikasjon, altså en elektronisk ID. En slik identifikasjon vil kunne være en nøkkel til banktjenester, arbeid, studier og handel over grensene.

Forslaget om et fellesnordisk personnummer har vært på høring og ble diskutert i Oslo onsdag.

– Et felles personnummer for alle i Norden ville gjør det lettere for oss alle om vi ønsker å bosette oss, studere eller drive næringsvirksomhet i de nordiske landene og selvstyrte områdene, sa Britt Lundberg til NTB før behandlingen.

Politikeren fra Åland er Nordisk råds president i år. (©NTB)