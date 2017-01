Hjem Snøras sperret E6 i Finnmark

Lakselv (NTB): Opprydningsarbeidet er i godt i gang etter at et snøras gikk over E6 i Finnmark og sperret veien over en lengre strekning. Politiet opplyser at ingen er tatt av rasene.