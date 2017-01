Slakter laks etter sykdomsutbrudd

Dette er første gang siden 2009 at sykdommen er påvist i Nord-Trøndelag, ifølge NRK. Det betegnes som et aggressivt utbrudd, og derfor slaktes rundt en million laks ved to kilos vekt i stedet for fem kilo. Midt-Norsk Havbruk starter slaktingen neste uke.

– Dette er en alvorlig, smittsom sykdom verken vi eller myndighetene ønsker skal etablere seg, sier veterinær Torolf Storsul ved Midt-Norsk Havbruk.

De avventer verifiserende prøvesvar fra Mattilsynet, men har lite håp om at nye prøver vil gi andre svar. Selskapet og bedriftene i Ytre Namdal beregner at de taper 180 millioner kroner i omsetning på sykdomsutbruddet.

– Vi vil nok gå i pluss selv på å slakte to kilos laks, men vi mister muligheten til å produsere 3.000 tonn fisk, sier daglig leder Tore Holand hos Midt-Norsk Havbruk. (©NTB)