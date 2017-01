Skolebarn satt fast i leire i Levanger

Politiet og brannvesenet rykket ut mot Nesset samfunnshus klokken 9.30 onsdag. Klokken 10 var barna reddet ut av det som ifølge Adresseavisen er et anleggsområde ved en fotballbane.

Operasjonsleder Ole Tuset hos politiet i Nord-Trøndelag opplyser at barna kan ha sittet fast en god stund.

– Det var brannvesenet som først ble varslet, før de orienterte oss. Da vi kom fram til stedet, konstaterte vi at til sammen fem elever hadde vært nedi leira. Tre av barna kom seg opp for egen maskin, mens brannvesenet hentet opp de to andre, sier Tuset til NTB.

Utover at de var noe kalde, skal ingen av de fem ha hatt behov for helsehjelp.

Barna hadde tatt en snarvei gjennom et anleggsområde som ikke var sperret av. (©NTB)