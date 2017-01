SV hardt ut mot Aps skatteforslag

SV er en sannsynlig samarbeidspartner for Ap hvis de rødgrønne vinner høstens valg.

– Det er nesten uforståelig når Ap kritiserer Høyres usosiale og urettferdige skattekutt i fire år, og så omfavner en tredel av dem, sier SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen til NTB.

Han viser til at seks milliarder kroner av regjeringens skattekutt på 21 milliarder i denne perioden videreføres i Aps programforslag, som går inn for inntil 15 milliarder i økte skatter i neste stortingsperiode.

– De rikeste får store skattekutt i Aps opplegg, sammenlignet med slik det var sist Ap styrte landet, sier Valen.

– Grovt regnet vil en aksjemillionær med 100 millioner i formue få 140.000 kroner i redusert formuesskatt sammenlignet med under den rødgrønne regjeringen, siden de går inn for at aksjonærer skal få 20 prosent rabatt på skatten, legger han til. (©NTB)