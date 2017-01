Oslo Børs bykser oppover

Oppgangen kommer etter nye rekorder på New York-børsen og til tross for et lite fall i oljeprisen.

Bare to av de mest omsatte selskapene faller i verdi etter åpning. Norwegian er ned 0,9 prosent, mens Marine Harvest faller 0,4 prosent.

Vinneren og klart mest omsatt er Norsk Hydro som øker 1,7 prosent. Telenor er opp 1 prosent, Yara 1,1 prosent, Storebrand 3 prosent og Subsea 7 3,3 prosent.

De europeiske børsene styrker seg også. I London stiger FTSE 100-indeksen med 0,5 prosent fra tirsdagens nivå. CAC 40 i Paris er opp 0,7 prosent, det samme som DAX 30 i Frankfurt.

Oljeprisene går noe ned fra tirsdagens nivå etter rapportering om vekst i lagertallene. Et fat nordsjøolje blir onsdag formiddag solgt for 55 dollar på spotmarkedet, vel en halv dollar lavere enn tirsdag. Amerikansk lettolje omsettes for 52,8 dollar fatet. (©NTB)