Ny rekord på Oslo Børs

Oppgangen kommer etter nye rekorder på New York-børsen og til tross for et lite fall i oljeprisen.

– Man skal tenke seg om to ganger før man går inn i aksjemarkedet nå, sier investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet til E24 onsdag ettermiddag.

Norsk Hydro var mest omsatt (-0,86), fulgt av Marine Harvest (-2,06), Statoil (+0,38), Subsea 7 (+5,69) og Yara International (+1,93).

Photocure steg mest med 8,24 prosent. Deretter fulgte Subsea 7 (+5,69), Seadrill (+5,67), REC Silicon (+5,30) og Storebrand (+4,78).

Offshorerederiet Havila er den store vinneren på Oslo Børs med en oppgang på 85,6 prosent til 3,10 kroner. (©NTB)