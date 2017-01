Kraftig økning i salget av nye boliger

Onsdag kunne Boligprodusentenes Forening legge fram det de beskriver som gode tall for nyboligsalget i 2016. Også igangsettingen av nye boliger økte, med 4 prosent, sammenlignet med 2015.

– 2015 ble et meget godt år for salg og igangsetting av nye boliger. Våre tall viser at det ble igangsatt 31.278 boliger i 2016, noe som er det høyeste nivået på mange år, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

For områdene med mest press er det likevel problematisk at byggingen ikke stiger i takt med boligbehovet. I hovedstaden, der det ble solgt flest nye boliger i fjor, var det demografisk betingede boligbehovet 6.700 nye boliger, mens det ble igangsatt drøyt 4.200 boliger.

– Til tross for godt salg i 2016, ligger hovedutfordringen for boligmarkedet i Norge fortsatt i Oslo, sier Jæger, som kommer med en klar oppfordring til byrådet:

– Oslo kommune må få opp farten og regulere mer til bolig. Plan- og bygningsetaten må tenke mer volum og mindre på smådetaljer i enkeltplaner. Om et knapt tiår skal hovedstaden huse rundt 800.000 mennesker. Skal man unngå enda høyere boligpriser, må byrådet handle nå. (©NTB)