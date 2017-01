Frps programkomité vil kutte støtte til alle trossamfunn

Formuleringen som brukes i programforslaget er: «Frp vil fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn», og dette omfatter også Den norske kirke, bekrefter Bjørn-Kristian Svendsrud, FpU-formann og medlem i programkomiteen overfor Fri Tanke.

– Det betyr at vi vil kutte all offentlig støtte til Den norske kirke og alle de andre tros- og livssynssamfunnene. Det åpner muligheten for å redusere det totale skattetrykket og sette folk i stand til å betale selv der de ønsker å være medlem, sier han.

Svendsrud presiserer at dette så langt kun er et forslag fra programkomiteen og ikke kan regnes som offisiell Frp-politikk før det eventuelt vedtas på landsmøtet.

– Vår løsning vil bidra til flere bevisste og aktive medlemmer, som er medlem fordi de ønsker det og som er villige til å betale for det, sier han.

Svendsrud opplyser at Frp ønsker å opprette en egen tilskuddsordning for å ivareta og vedlikeholde kirkebygg som har kulturhistorisk verdi.