Fakta om fødselsnummer

* Under okkupasjonstiden ble alle kommuner pålagt å føre folkeregister. Samtidig ble offentlig registrering av fødsler, vigsler og dødsfall overført til Folkeregisteret fra geistligheten.

* Stortinget vedtok Lov om folkeregistre i 1946.

* Dagens fødselsnummersystem ble etablert 1. oktober 1964.

* Alle som var bosatt i Norge på folketellingstidspunktet i 1960, fikk tildelt eget fødselsnummer. Den eldste som fikk, var født i 1855.

* Fødselsnummeret skal ha elleve sifre der de seks første består av personens fødselsdato: To sifre for dag, to for måned, to for år. De fem siste sifrene er personnummeret, der det midterste angir kjønn.

* Fødselsnummer tildeles i dag de som er bosatt i Norge i folkeregisterlovens forstand, de som er født i Norge samt norske statsborgere som aldri har bodd i Norge, men som skal ha norsk pass. (©NTB)