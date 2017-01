EUs brexit-sjef lover å kjempe for Norge

Onsdag hadde han «konstruktive samtaler» med statsminister Erna Solberg (H) og flere av hennes regjeringsmedlemmer i Oslo.

– Jeg har i dag bekreftet overfor statsministeren at det er vår prioritet å hegne om EØS-avtalen. For å si det på en annen måte: Vi vil ta hensyn til tredjeland som er tett forbundet med EU, som Norge, Island og Liechtenstein, sa Barnier til pressen etter møtet på Statsministerens kontor.

Han slo fast at EU under brexit-forhandlingene vil «arbeide hånd i hånd» med EØS-land og Norge.

– Vi regner med at EUs og Norges interesser for en stor del vil være sammenfallende, sier Barnier, som særlig trekker fram som en prioritet under forhandlingene å sikre EU/EØS-borgernes rettigheter.

– For å gjøre det klart: Resultatet av våre forhandlinger med Storbritannia må ivareta balansen mellom rettigheter og plikter, sa Barnier. (©NTB)