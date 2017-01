Dommeren skeptisk til lukkede dører under Jensen-forklaring

Aktor Gry Glærum Kleppe ville ikke gå med på at opplysninger knyttet til den hemmelige delen av etterforskningen skal bli hørt av andre enn aktørene i retten. Onsdag skal Eirik Jensen etter planen bli konfrontert med påtalemyndighetens bevis for perioden oktober til begynnelsen av desember 2012, men Spesialenheten mener behovet for å omtale navn og identifiserbare detaljer i klartekst er så stort at dørene må lukkes.

Eirik Jensen selv har bedt om at mest mulig av rettsforhandlingene går for åpen rett, eventuelt med pressen til stede uten at det er lov å referere offentlig hva som skjer.

Også dommer Kim Heger sa det var problematisk med utstrakt bruk av lukkede dører under rettssaken. Det kunne by på problemer når dommen skal skrives om fem måneder.

– Det er vanskelig å bygge en dom på det som kommer fram i lukket rett. Vi kan ikke bygge det som enten blir en domfellelse eller frifinnelse på det som kommer i lukket rett, sa Heger da spørsmålet nok en gang ble behandlet av retten.

Etter et kvarters diskusjon i dommerpanelet endte de med at dørene skal lukkes for publikum. Pressen kan følge og referere det som blir sagt, så sant det ikke er gjengivelse av navn, miljøer eller konkrete hendelser.