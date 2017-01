Dørvakter i Oslo avblåser streikeplaner – frykter for jobben

39 dørvakter i Oslos uteliv skulle etter planen gå ut i streik fra fredag 27. januar etter at de ikke kom til enighet med arbeidsgiveren om en tariffavtale. De 39 dørvaktene jobber for Youngstorget Vertskap. Ifølge Norsk Arbeidsmandsforbund ble kravet trenert fra bedriftens side.

På et medlemsmøte tirsdag kveld ville flertallet av dørvaktene at streiken skulle avblåses, og at kravet om tariffavtale skulle trekkes tilbake.

– Bedriften har utøvd press mot enkeltmedlemmer og uorganiserte for å få dem til å trekke kravet om tariffavtale. Siste utspill fra bedriften er at dersom kravet opprettholdes, vil bedriften legge ned virksomheten, noe som fører til at alle ansatte mister jobben, sier forbundssekretær Terje Mikkelsen.

Han sier at truslene har skapt stor usikkerhet blant de organiserte, og mange er redde for å stå uten arbeid og økonomisk sikkerhet dersom bedriften gjør alvor av dem. Trusselen om nedleggelse kommer i et lønnstilbud til vekterne i Youngstorget Vertskap der ulike scenarioer drøftes. «Ved en streik: Selskapet kommer til å avvikle driften», heter det.