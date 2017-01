Byrådspartiene la søppelsaken på is

– Byrådspartiene mente at rådets eget kontrollorgan – Internrevisjonen – måtte få arbeidsro og at vi skulle komme tilbake til saken tidligst i april, sier Kontrollutvalgets leder i bystyret, Ola Kvisgaard (H), til NTB etter at utvalgets møte var avsluttet tirsdag kveld.

Forslaget om gransking kom fra en samlet borgerlig opposisjon av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

– Vi ble dessverre nedstemt. De ønsker ikke å bli sett i kortene før tidligst i april, kanskje ikke da heller, sier Kvisgaard.

Julie Ness (MDG) er medlem av Kontrollkomiteen og imøtegår kritikken:

– Selvfølgelig må vi sørge for at vi har fått all informasjon og kunnskap som er nødvendig om hva som har gått galt med avfallshåndteringen med ny leverandør, men det er vanskelig å se på dette som noe annet enn politisk spill fra opposisjonen. (©NTB)