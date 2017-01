Budstikka: Ytterligere tre personer pågrepet etter Asker-drapet

– To ble pågrepet tirsdag kveld, mens en tredje mann ble pågrepet onsdag. De er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette, sier Grete Lien Metlid, politiinspektør og leder ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, til Budstikka.

Fra før er to menn på 27 og 33 år siktet for drap. De meldte seg for politiet mandag. Begge mennene samtykker til varetektsfengsling i fire uker, ifølge Nettavisen.

Det var søndag kveld at en 31 år gammel norsk-iraner ble funnet død i sin egen bolig på Blakstad i Asker. Det skal ha vært en voldsom slåsskamp mellom avdøde og de to drapssiktede mennene i forkant av at han ble funnet død.

Funn og observasjoner på stedet gjorde at politiet konkluderte med at de hadde med en drapssak å gjøre. Metlid har uttalt at politiet hadde opplysninger om at den drepte mannen lå i konflikt med noen, men hun har foreløpig ikke ønsket å utdype dette.

Budstikka har tidligere skrevet om at avdøde to dager før drapet publiserte en video på Facebook der han skyter med pistol. (©NTB)