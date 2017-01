90 mistenkelige saker i byggesaksavdeling i Drammen

Antallet saker som granskes i Drammen kommune i forbindelse med korrupsjonssaken, er betydelig høyere enn tidligere kjent. Totalt har kommunen og Deloitte, som har gransket saken, sett på 90 saker.

– Det kan godt hende det blir flere saker, sier byutviklingsdirektør Bertil Horvli i Drammen kommune til NRK.

27 av de 90 byggesakene går inn i politiets korrupsjonsetterforskning. I tillegg har kommunen jobbet med å ettergå 63 mistenkelige saker. Seks er avsluttet uten funn av ulovligheter. Resten er under utredning.

Deloitte la tirsdag fram sin rapport om korrupsjonssaken, som begynte å rulle 15. oktober 2015 under en gjennomgang av rutinene på byggesaksavdelingen i Drammen.

Dagen etter ble to saksbehandlerne anmeldt. I januar i fjor ble de to, en kvinne og en mann, siktet og varetektsfengslet for grov korrupsjon. Begge har nektet straffskyld. Politiet mener de to skal ha mottatt flere hundre tusen kroner for å gi byggetillatelser som ellers ikke ville blitt gitt. (©NTB)