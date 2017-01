– Aust-Agder Frp risikerer å miste sitt stortingsmandat

Mandag ble to partimedlemmer ekskludert, noe styret begrunner med handlinger og offentlige utsagn som de vurderer som grove brudd på partivedtektene.

Tidligere stortingspolitiker for Frp og nå Demokratene-medlem, Vidar Kleppe, sier de opptrer omtrent som i Big Brother, og at de risikerer å miste stortingsmandatet i Aust-Agder på grunn av striden.

– De ekskluderer, suspenderer og stemmer hverandre ut, sier Kleppe, som selv ble ekskludert fra partiet i 2001.

Striden startet da Åshild Bruun-Gundersen ble valgt som Aust-Agder Frp sin toppkandidat til stortingsvalgt neste høst – og nåværende stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen ble vraket. Samme måned stemte Bruun-Gundersen for sammenslåing av de to nevnte fylkene, til tross for at folkeavstemningen sa det motsatte. Nå krever kritikerne nytt nominasjonsmøte, og det har kommet krav om ekskluderinger fra begge leirene.

Verken stortingsrepresentant Godskesen, Bruun-Gundersen eller fylkesstyret vil foreløpig kommentere saken. (©NTB)