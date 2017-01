Siv Jensen bekymret for Trumps handelspolitikk

– Selv om det ser bedre ut her hjemme, er det usikkerhetsmomenter og uro rundt omkring i verden. Det gjør oss sårbare, sa Jensen.

Konsekvensene av Storbritannias beslutning om å gå ut av EU og hvordan den nye amerikanske presidenten vil legge opp sin økonomiske politikk, skaper stor usikkerhet, påpekte hun.

– Faren for en mer innadvendt politikk og økt proteksjonisme utgjør en betydelig risiko for økonomisk vekst både globalt og her hjemme. Vi er en bitte liten åpen økonomi med store naturressurser. Vi er helt avhengig av åpne og velfungerende internasjonale markeder, sa finansministeren.

– Uten adgang til markedene kommer vi til å slite i næringer hvor vi har grunnlag for å vokse, fortsatte hun.

Jensen viste også til faren for økonomisk oppbremsing i Kina og geopolitisk uro som momenter som kan ramme norsk økonomi. (©NTB)