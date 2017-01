Rederi steg over 300 prosent på Oslo Børs

Av de mest omsatte selskapene var det ingen som kunne slå økningen til Norsk Hydro, som steg 7,17 prosent. Det var likevel ikke på langt nær så mye som shippingselskapet I.M. Skaugen, som steg ikke mindre en 306,79 prosent.

Kursoppgangen kom etter at selskapet mandag kveld meldte om en kontrakt for tre fartøyer som skal frakte flytende naturgass til kraftproduksjon i Afrika, skriver Dagens Næringsliv. Kontrakten er på rundt 352 millioner kroner årlig, rundt 3,5 milliarder kroner over en tiårsperiode.

Av de mest omsatte selskapene var det Rec Silicon som fikk det største fallet med 5,38 prosent.

Også på de europeiske børsene pekte pila oppover tirsdag. FTSE 100-indeksen i London steg 0,17 prosent, mens CAC 40 i Paris og DAX 30-indeksen i Frankfurt økte henholdsvis 0,06 og 0,28 prosent.

Et fat nordsjøolje blir tirsdag formiddag solgt for 55,6 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje blir omsatt for 53,2 dollar fatet. (©NTB) (©NTB)