Politiet vil ha tips etter skyting mot Oslo-restaurant

Ifølge politiet var det bare flaks at ingen ble truffet av skuddene. Politiet ønsker nå tips fra dem som var i området klokken 17.40 denne dagen.

Jeepen ble like etter forlatt innerst i Østre elvebakke cirka 300 meter fra restauranten og en mann ble sett løpende fra bilen kort tid etter.

– Han løp over gangbroen over Akerselva og oppover Nedre gate. Vi ønsker informasjon om hvor denne bilen var i perioden fra lørdag 10. desember og fram til den ble forlatt etter skytingen, sier etterforskningsleder Tore Jo Nielsen.

Han sier politiet ser svært alvorlig på skytingen.

– Selv om alt tyder på at dette var et internt oppgjør, var det flere tilfeldige personer til stede. Kun flaks gjorde at ingen som var i restauranten ble truffet av skuddene, sier etterforskningslederen. (©NTB)