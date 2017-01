Hjem Politibil involvert i ulykke i Kautokeino

Politibil involvert i ulykke i Kautokeino

Kautokeino (NTB): To personer er sendt til sykehus etter at en personbil kolliderte med tilhengeren til en politibil i Kautokeino kommune. Spesialenheten for politisaker er varslet om saken.