Miljødirektoratet.: Fritidsbåttilskudd bør ikke gå til eier

– Vi mangler et system som gjør det mulig å dokumentere hvem som eier båter i Norge. Vi er derfor bekymret for at ordningen kan misbrukes og føre til tyveri eller utbetaling av tilskudd til utenlandske båter, mener direktoratets direktør Ellen Hambro.

Hambro anser at denne risikoen er betydelig mindre om pengene går til å dekke kostnader for mottak, transport og behandling av kasserte fritidsbåter.

– Da vil folk kunne levere båtene sine gratis eller betydelig billigere enn de ellers vil kunne gjøre til et godkjent avfallsmottak, sier hun.

Stortinget vedtok tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter i fjor høst. (©NTB)