Jensen innrømmer at kontakten med Cappelen kan misforstås

Under utspørringen fra aktor Kristine Schilling i Spesialenheten for politisaker tirsdag, erkjente Jensen at mange av tekstmeldingene hans til Cappelen er egnet til å gi inntrykk av at han er en del av hasjforretningen.

– Det som er utfordringen er at han tydeligvis driver sin virksomhet selv, og at han kanskje driver en annen virksomhet med meg. Da blir det jo komplisert å vite hva han informerer meg om og det han driver med på egen hånd, sa Jensen da han ble bedt om kommentere Cappelens korte reiser.

– Betyr det at du nå, når du setter deg inn i dette nå, kan se at Cappelen kan ha drevet en virksomhet med hasjinnførsel som du mener du ikke har kjent til, spurte Schilling.

– Ja, når jeg i utgangspunktet har fått så mange påminnelser fra aktoratet om virksomheten hans, så ser jeg at vår virksomhet kan falle på plass inne i dette, sa Jensen som omtalte tonen i de tallrike tekstmeldingene mellom ham selv og Cappelen som «kriminell».

– Meldingene har jo en slang og vridning som kan oppfattes som kriminell og det kan misforstås, erkjente Jensen. (©NTB)