Jensen fortsetter i Spesialenhetens søkelys

To dager lenger enn planlagt må den pensjonerte politimannen (59) håndtere aktor Christine Schillings detaljerte spørsmål om kontakten han hadde med hasjsmugler Gjermund Cappelen. Mandag ble Jensen presset hardt om kontakten han hadde med mannen som angivelig bare var en informant for Jensen og til nytte i hans politiarbeid.

Spesialenheten mener Jensen var en viktig brikke som bidro med informasjon for at Cappelen risikofritt kunne innføre 13,9 tonn hasj over grensene over mange år. For det skal politimannen ha mottatt verdier for minst 2 millioner.

Mye av det som kommer fram i retten er også nytt for etterforskerne. Jensen har bare forklart seg om deler av tiltalegrunnlaget under etterforskningen. Derfor har aktor også brukt lenger tid enn først avsatt. Tirsdag er det meningen at tiden fra høsten 2011 og fram til sommeren 2013 skal gjennomgås i retten. Spesialenheten varslet mandag at det kan bli lagt ned krav om lukkede dører under deler av dagens utspørring. (©NTB)