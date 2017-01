Innbruddstyver rygget inn i klesbutikk

– Vi fikk melding 02.39 natt til tirsdag om at et vekterfirma så personer inne i bygningen på bilder fra et overvåkingskamera. De hadde tatt seg inn ved å knuse et vindu med en bil, men da vi kom til stedet hadde de forlatt bygningen i bilen, sier operasjonsleder Marita Aune ved Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet lette etter gjerningspersoner og en grønn Toyota Land Cruiser som ble sett har kjørende fra stedet.

– Vi antar at dette er en bil som ble stjålet mandag, sier Aune.

Det er ikke kjent om gjerningspersonene fikk med seg verdier fra innbruddet. (©NTB)