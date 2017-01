Fafo: Barn av innvandrere blir mer sekulære

Rapporten «Assimilering på norsk – Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn», som ble lagt fram tirsdag, tegner et optimistisk bilde av konsekvensene innvandringen til Norge har, selv fra land som er svært ulike både verdimessig og kulturelt.

– Alt tyder på at norske institusjoner – ikke minst det norske utdanningssystemet – har en imponerende evne til å forme dugelige samfunnsborgere, er forskernes konklusjon.

I motsetning til det som ifølge forskerne er en utbredt forestilling i norsk offentlighet – at andre generasjon og særlig muslimer blir mer konservative og tradisjonsbundne enn sine foreldre, finner Fafo-forskerne klare tegn til «assimilering langs både økonomiske, kulturelle og sosiale dimensjoner for alle minoritetsgrupper.»

Når det gjelder religion, finner forskerne at foreldrenes tro fortsetter å være svært viktig for barn av innvandrere – særlig muslimer beholder en sterk religiøsitet.

– Men vi finner samtidig klare tegn til sekularisering i den oppvoksende generasjon – også blant muslimer – i den forstand at religionen «privatiseres» og endrer karakter fra å være et ytre sett med regler for sosialt liv, til i større grad å fungere som et indre moralsk kompass for den enkelte, skriver Fafo-forsker og sosiolog Jon Horgen Friberg på NRK Ytring. (©NTB)