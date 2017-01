Færre ble knipset av fotobokser i fjor

Tall Bergens Tidende har fått tilgang til viser at det i 2016 var en nedgang på 6.353 overtredelser fra automatisk trafikkontroll (ATK) sammenlignet med 2015.

Tallene er ikke korrigert for utrykningskjøretøy som har kjørt for fort, men tallene for det er tilnærmet like de to årene, skriver avisen.

Cirka 150.000 ble registrert med overtredelser forbi de vanlige fotoboksene i fjor, og da er ikke snittmåling inkludert. Dette resulterte i 817 førerkortbeslag, en nedgang på 50 fra 2015.

181,6 millioner kroner ble fotoboksenes bidrag til statskassen i fjor, basert på tall for foreleggene som er skrevet ut. Dette er en nedgang på cirka 3,5 millioner sammenlignet med 2015.

Fotoboksen som knipset flest fartsovertredelser, står på riksvei 159 i Rælingstunnelen mot Lillestrøm, som knipset 7.268 biler med for høy fart. (©NTB) (©NTB)